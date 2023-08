Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt fördert in diesem Jahr die Sanierungen am Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee mit 130.000 Euro. Damit könne das „Denkmal der großen Technikgeschichte unseres Landes auch weiterhin gut erhalten werden“, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Mittwoch. Seit 2012 wurde die Unterhaltung des Schiffshebewerks mit insgesamt 1,47 Millionen Euro gefördert. Das mittlerweile mehr als 80 Jahre alte Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee ist eines von nur vier Hebewerken bundesweit, die noch funktionstüchtig und auch tatsächlich in Betrieb sind.