Lilienthal - Wegen des Hochwassers in Lilienthal (Landkreis Osterholz) sind in der Nacht zum Donnerstag weitere Straßen in der unmittelbar an Bremen angrenzenden Gemeinde evakuiert worden. Einsatzkräfte hatten einen bereits durchweichten Deich mit Sandsäcken befestigt, wie die Feuerwehr mitteilte. Aktuell könne jedoch nicht abgeschätzt werden, ob die durchgeführten Maßnahmen eine dauerhafte Stabilität des Deiches gewährleisten, hieß es in einer Gefahreninformation der Feuerwehr. Mehrere Straßen wurden demnach „aus dringenden Sicherheitsgründen“ evakuiert.

Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr war bereits am Mittwoch ein Deich in Lilienthal gerissen. Der betroffene Bereich wurde evakuiert.