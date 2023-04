Auch über die Osterfeiertage ermittelt die Polizei in Bayern weiter. Warum musste eine Zehnjährige in Bayern sterben?

Wunsiedel - Die Ermittlungen zum mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung gehen auch über die Feiertage weiter. Die Arbeiten der Soko würden natürlich auch an Karfreitag und Ostern fortgeführt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag.

In der Einrichtung in Wunsiedel werde sich weiter um die anderen Kinder gekümmert, es stehe ausreichend Personal bereit, um sie zu betreuen. Am Dienstag war das Mädchen tot in seinem Zimmer gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft in Hof geht von einem Tötungsdelikt aus.

„Mutmaßungen hinsichtlich eines möglichen Sexualdeliktes“ könne man „derzeit nicht bestätigen“, hieß es in einer am Gründonnerstag verbreiteten gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es gebe nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen keine Tatverdächtigen und keine Beschuldigten. Es richte sich kein konkreter Tatverdacht gegen eine oder mehrere Personen. Die Polizei ermittelt mit einer 40-köpfigen Sonderkommission zu den Hintergründen für den Tod des Kindes.