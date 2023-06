Weitere Einsätze in Hannover: Straße an Messe überflutet

Hannover - Langanhaltende Regenfälle haben in Hannover für weitere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. An der Messe lief am Freitagvormittag ein Regen-Rückhaltebecken über, die benachbarte Hermesallee wurde überflutet, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt. Wegen des hohen Wasserstandes konnte die Stadtentwässerung die Gullydeckel nicht von Unrat befreien, deshalb wurde gewartet, dass das Wasser langsam abfließt. Am Wochenende findet auf dem Messegelände ein VW Bus Festival statt, bei der Anreise der Festivalteilnehmer kam es zu leichten Behinderungen.

In einer Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde für den Vormittag weiterhin vor Starkregen gewarnt. Im Laufe des Tages soll der Regen laut Prognose aber abnehmen.