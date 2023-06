Leipzig - Trotz des Verbots der Solidaritätsdemonstration „Tag X“ der linksautonomen Szene in Leipzig werden am Samstag in der Stadt Kundgebungen auch aus dem linken Spektrum abgehalten. So ist für den Nachmittag nach Angaben der Stadt eine Demonstration auf dem Alexis-Schumann-Platz angemeldet. Sie steht unter dem Titel „Die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig“. Die Umweltbewegung Fridays for Future wollte am Nachmittag in einer Demonstration vom Bayerischen Platz zum Naturkundemuseum ziehen. Eine andere Versammlung unter dem Motto „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ war dagegen ebenfalls von der Stadt untersagt worden.