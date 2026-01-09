weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  3. Winterwetter: Weiter Unwetterwarnung für Teile Norddeutschlands

Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Winterwetter Weiter Unwetterwarnung für Teile Norddeutschlands

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor starken Schneeverwehungen im Norden. Welche Regionen betroffen sind und wie lange die Warnung gilt.

Von dpa 09.01.2026, 16:59
Der DWD warnt weiter vor Unwetter in Teilen Norddeutschlands.
Der DWD warnt weiter vor Unwetter in Teilen Norddeutschlands. Christian Charisius/dpa

Hamburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor Unwetter durch starke Schneeverwehungen in Teilen Norddeutschlands. Die amtliche Unwetterwarnung gilt bis Samstag, 7.00 Uhr für das Gebiet zwischen Ostfriesland, Elbe-Weser-Dreieck, Dithmarschen und Dänischer Grenze. Auf Helgoland treten bis Freitagabend demnach orkanartige Böen aus Ost auf.