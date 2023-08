Potsdam/Berlin - Nach nächtlichen Unwettern sind auch in der Nacht zum Donnerstag lokale Gewitter, Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen. Dabei könnten vor allem in einem Bereich von der Prignitz über den Fläming bis in den Süden Brandenburgs in kurzer Zeit bis 25 Liter Regen je Quadratmeter niedergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte. Es sind Sturmböen der Windstärke acht bis neun möglich. Während des Mittwochs werden tagsüber heitere Abschnitte bei maximal 25 bis 29 Grad vorhergesagt.

In der Nacht zum Mittwoch hatte vor allem in Stadtteilen Brandenburgs an der Havel ein Gewitter zahlreiche Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt. In Brielow (Potsdam-Mittelmark) schlugen Blitze ein. Auch aus Nauen (Havelland) wurden vereinzelt Schäden gemeldet.

Der Vorhersage zufolge erreichen am Donnerstagvormittag bei 25 und 28 Grad schauerartiger Regen mit einzelnen Gewittern in Verbindung mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel den Osten Brandenburgs.