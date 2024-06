Die Lage bleibt ernst in Teilen Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst sagt weitere Gewitter und Starkregen voraus.

Weiter teils kräftige Gewitter am Samstag und Sonntag

Offenbach - Weiter teils kräftige Gewitter und Starkregen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstagnachmittag in Teilen Deutschland vorhergesagt. Betroffen seien das südliche Brandenburg, der Süden Sachsen-Anhalts, Ostthüringen, Sachsen und zum Abend hin Nordbayern und das nordwestliche Baden-Württemberg. Örtlich seien heftiger Starkregen mit 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit, Hagel und stürmische Böen möglich. In Regionen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern sind Mengen von 80 Litern pro Quadratmeter binnen sechs Stunden nicht ausgeschlossen.

Am Sonntag könne es im Bereich zwischen Main und Donau ausgreifend auf den Münchner Raum ab den Mittagsstunden Gewitter und Starkregen geben - mit örtlich bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit.