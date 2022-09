Weiter Lernangebote für Lese- und Schreibschwache

Potsdam - In Brandenburg werden auch weiterhin Lernangebote für Erwachsene gefördert, die wenig Kompetenz beim Lesen und Schreiben haben. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Es geht um Menschen, die dadurch am Leben nicht gleichberechtigt gesellschaftlich und beruflich teilhaben können. Neun regionale Grundbildungszentren werden laut Ministerium aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt.

Jetzt sei die Förderung der Grundbildungszentren im ESF-Programm von 2023 bis 2028 verankert worden, hieß es vom Ministerium. Für das laufende Haushaltsjahr sind dem Ressort zufolge Bescheide mit einem Fördervolumen von zirka 1,75 Millionen Euro ergangen. Die Landesregierung verfolge das Ziel, Erwachsenen Lese- und Schreibkompetenzen zu vermitteln und Grundbildungsdefizite zu schließen, erklärte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) dazu. In Zukunft sollen noch weitere Zentren gefördert werden.



Unter der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland gibt es laut einer Studie der Universität Hamburg 12,1 Prozent mit geringer Kompetenz in Schrift und Sprache. Untersuchungen auf Ebene der Bundesländer liegen bisher nicht vor. Wenn in Brandenburg von einem gleichen Anteil an Menschen mit geringer Schriftsprachkompetenz an den Erwerbsfähigen ausgegangen werde wie bundesweit, dann sind im Land nach Angaben von Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld etwa 180 000 Menschen betroffen.