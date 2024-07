Ein Mensch liegt verletzt am Boden. Viele Rettungskräfte aus dem Kreis Soest sind im Einsatz. Ein unbekannter Stoff löst den Alarm aus. Am Abend folgte die Auflösung.

Nach dem Austritt von weißem Pulver in einem Paketverteilzentrum in Geseke, westlich von Paderborn, untersuchen Spezialisten den Stoff. (Symbolbild)

Geseke - Ein aus einem Paket rieselnder weißer Stoff hat in einem Postverteilzentrum in Geseke westlich von Paderborn einen Großeinsatz ausgelöst. Beim Eintreffen von Rettungskräften und Feuerwehr am Samstagmorgen lag eine Person verletzt am Boden, sieben Mitarbeiter meldeten sich ebenfalls mit Beschwerden.

Spezialisten der Feuerwehr aus Dortmund untersuchten den unbekannten Stoff im Laufe des Tages und gaben am frühen Abend Entwarnung. Das Pulver war laut der Analyse der Experten ein hochkonzentrierter Energiedrink, der beim Verladen aus einem beschädigten Paket gerieselt war, sagte Feuerwehrsprecher Marc Schlunz der Deutschen Presse-Agentur. Zur Sicherheit seien weitere Fahrzeuge nach dem Pulver durchsucht worden. Der Mitarbeiter, der ins Krankenhaus kam, hatte vermutlich einen allergischen Schock.