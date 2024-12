Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ziehen die Basketballer des MBC Syntainics ins Final Four ein. Eine überragende Dreierquote ist der Grundstein für den Sieg.

Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Top-Four-Turnier um den BBL-Pokal erreicht. Die Weißenfelser behielten am Samstag vor heimischer Kulisse gegen MLP Academics Heidelberg mit 100:85 (55:35) die Oberhand und schafften damit bei der vierten Viertelfinalteilnahme den Einzug unter die besten Vier.

Den größten Anteil am Erfolg hatte der überragende Spencer Reaves, der 30 seiner 36 Punkte in den ersten beiden Vierteln erzielte. Außerdem punkteten auch Michael Devoe (19), Charles Callison (18) und Tyren Johnson (14) zweistellig. Für die Heidelberger, die am dritten Bundesligaspieltag in Weißenfels noch mit 108:93 gewonnen hatten, trafen Ryan Mikesell (21), Osun Osunniyi (14), Michael Weathers (13), Alex Barcello und Damariae Horne (je 11) am besten.

Dreierquote und Rebound-Stärke bringen den Sieg

Die Gastgeber landeten einen Start-Ziel-Sieg und gerieten im Verlauf der Begegnung nicht ein einziges Mal in Rückstand. Nach dem 34:18 nach dem ersten Viertel lagen die Weißenfelser bereits in der 19. Minute mit 53:32 vorn. Die überragende Dreierquote (neun Treffer bei 13 Versuchen) sowie die Lufthoheit unter den Brettern (19:11 Rebounds) sorgten für den beruhigenden Vorsprung vor dem Seitenwechsel.

Spätestens nach 26 Minuten hatten die Weißenfelser beim Stand von 77:51 ihren größten Erfolg in der Vereinsgeschichte im BBL-Pokal perfekt gemacht. Mit 15 von 25 Treffern jenseits der Dreierlinie zogen die Hausherren den Heidelbergern den Nerv.