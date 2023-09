München - Die Basketballer von MBC Syntainics sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet, haben sich aber teuer verkauft. Die Weißenfelser verloren am Freitag ihr Gastspiel beim Titelkandidaten Bayern München mit 87:96 (40:50). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Leandro Bolmaro (16), die beiden Weltmeister Isaac Bonga und Andreas Obst (je 15) sowie Sylvain Francisco (12) und Elias Harris (10). Für die Mitteldeutschen erzielten Diante Baldwin (17), Stefan Bircevic (16), Charles Callison (14), Johnathan Stove (13) und John Bryant (12) die meisten Punkte. Bereits am Sonntag, 15.30 Uhr, erwartet der MBC zum ersten Heimspiel der Saison die Basketball Löwen Braunschweig.

Die Weißenfelser traten mutig beim Favoriten auf und bestimmten die Anfangsphase. Nach 14 Minuten lag der Außenseiter mit 30:26 vorn. Doch noch vor der Pause drehten die Hausherren mit einem 17:4-Lauf von 33:34 (15.) auf 50:38 (19.) die Partie und bauten den Vorsprung bis auf 68:46 (26.) aus. Die Gäste steckten trotz des klaren Rückstands nicht auf und kämpften sich 52 Sekunden vor Schluss noch einmal auf 86:90 heran, konnten die Begegnung aber nicht mehr drehen.