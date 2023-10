Weißenfels - Die Basketballer vom MBC Syntainics müssen weiter auf ihren ersten Saisonerfolg in der Bundesliga warten. Die Weißenfelser verloren am Sonntag das Kellerduell gegen das bis dahin ebenfalls sieglose Team der Bamberg Baskets mit 86:94 (43:58) und haben nach der vierten Niederlage im vierten Spiel die Rote Laterne übernommen. Den größten Anteil am Erfolg der Oberfranken hatten Zach Copeland (20 Punkte), EJ Onu (19), Keith Gray, Trey Woodbury (je 16) und Adrian Nelson (14). Für die Weißenfelser erzielten Kostja Mushidi (20), Chris-Ebou Ndow (15), Martin Breunig (13), Charles Callison (12), Johnathan Stove und Diante Baldwin (je 10) die meisten Punkte.

Die Mitteldeutschen starteten furios und führten nach drei Minuten mit 11:3. Bis zum 22:15 (8.) bestimmten die Gastgeber die Szenerie, ehe die Bamberger mit einem 10:0-Lauf auf 22:25 noch im ersten Viertel die Partie drehten und danach den Ton angaben. Die Gäste zogen über 39:27 (14.) bis zur 24. Minute auf 65:45 davon. Die Hausherren kämpften sich bis fünf Minuten vor dem Ende noch einmal auf 72:77 heran, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. Die Mitteldeutschen hatten unter den Brettern den entscheidenden Nachteil (30:44 Rebounds), gestatteten dem Gegner 19 Offensiv-Rebounds.