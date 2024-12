Hannover - Glühwein muss zwischen 7,0 und 14,5 Prozent Alkohol enthalten und darf nur aus Rot- oder Weißwein hergestellt werden. Für die Zusammensetzung des wärmenden Getränks gibt es rechtliche Vorschriften.

Ob die EU-Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse auf Niedersachsens Weihnachtsmärkten eingehalten wird, überprüft Weinkontrolleur Moritz Kröning vom Landesamt für Verbraucherschutz und Lebenssicherheit (Laves). Die Proben analysiert der 47-Jährige nicht nur im Labor in Braunschweig, sondern er kontrolliert auch Glühweinstände, etwa in Hannover.

Von Jahr zu Jahr weniger Mängel

Am Feuerzangenbowle-Stand aus Bremen in der Nähe der Marktkirche hat Kröning nichts auszusetzen. In den Kupferkesseln, in denen das Getränk warm gehalten wird, befinden sich Behälter aus Edelstahl. Damit wird verhindert, dass ungewollte Stoffe in die Bowle gelangen könnten. Bei den Kontrollen würden von Jahr zu Jahr weniger Mängel festgestellt, berichtet der Kontrolleur. Im vergangenen Jahr war von landesweit 39 Proben nur eine bei der Testung auf Schwermetalle auffällig gewesen.

Mit der Temperatur von rund 70 Grad ist Kröning zufrieden. Die Heißgetränke dürfen nicht zu stark erhitzt werden: Bei 78 Grad verdampft Alkohol. Der Kontrolleur probiert das Getränk, ohne zu schlucken. „Im Geschmack ist die Feuerzangenbowle sehr schön weinig und hat diese leichte Rum-Aromatik, die sie haben muss - ideal“, ist sein Kommentar.

„Bei Susi“ gibt's italienischen Merlot mit Gewürzen

Auch am zweiten Stand finden Weinbauingenieur Kröning und der Lebensmittelkontrolleur der Stadt Hannover, Thomas Rautenberg, keine Mängel. „Glühwein bei Susi“ ist seit mehr als 50 Jahren ein Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt. Die Besucher können miterleben, wie in einem großen Topf italienischer Merlot mit Gewürzen wie getrocknete Orangenschalen, Nelken, Sternanis, Zimt und Zucker zubereitet wird.

Bis zum 22. Dezember erwartet die Stadt Hannover auf ihrem Weihnachtsmarkt rund 1,8 Millionen Besucherinnen und Besucher. Es gibt Karussells, ein Bühnenprogramm und insgesamt 188 Stände. Der Markt ist täglich bis 21.00 Uhr geöffnet.