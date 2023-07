Weimar/Bamberg - Ein Student der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar hat den Gustav-Mahler-Dirigierwettbewerb der Bamberger Symphoniker gewonnen. Der 30-jährige Italiener Giuseppe Mengoli wurde mit dem mit 30.000 Euro dotierten ersten Preis ausgezeichnet, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Mengoli studiert in Weimar in der Dirigierklasse von Nicolás Pasquet und Ekhart Wycik. Für den renommierten Wettbewerb, der nach dem Komponisten Gustav Mahler (1860-1911) benannt ist, hatten sich laut Hochschule mehrere Hundert Künstler aus aller Welt beworben, 20 wurden zum Wettbewerb eingeladen.

Mengolis Dirigentenlaufbahn begann laut Hochschule im Alter von 19 Jahren als Konzertmeister in Jugend- und Berufsorchestern. Seitdem habe er unter anderem mit dem international renommierten Dirigenten Daniel Barenboim zusammengearbeitet. 2018 gab er sein Dirigierdebüt mit dem Gustav Mahler Jugend Orchester in Bad Schandau.