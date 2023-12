Weimar - In einem Festakt soll am Sonntag (17.00) der diesjährige Menschenrechtspreis der Stadt Weimar vergeben werden. Die renommierte Auszeichnung geht an Joseph Moses Oleshangay aus dem afrikanischen Tansania, der sich für die Rechte der Massai in seinem Heimatland einsetzt.

Der Preisträger gehört selbst der Volksgruppe an, die nach Einschätzung der Gesellschaft für bedrohte Völker der gewaltsamen Vertreibung aus zwei Naturschutzgebieten in der Serengeti durch die tansanische Regierung ausgesetzt ist.

Der Weimarer Preis wird jährlich am 10. Dezember, dem von der UNO deklarierten Internationalen Tag der Menschenrechte, verliehen. Er ist mit 5000 Euro dotiert. Die Stadt Weimar vergibt den Preis seit 1995.