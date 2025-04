Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil setzt bei der sich abzeichnenden Koalition von Union und SPD im Bund auf ein besseres Miteinander als in der Ampel-Koalition. „Ich finde den Stil wirklich ganz wichtig“, sagte der SPD-Politiker in Hannover. „Ich hoffe sehr, wir kommen raus aus einer Phase, wo es immer nur mit Hauen und Stechen zuging, und kommen hinein in eine Phase, wo es um Lösungen geht.“

Hoffnungen setzt Weil, der sein Amt als Ministerpräsident zum 20. Mai aufgeben will, unter anderem in die von Schwarz-Rot geplanten Milliarden-Euro-Investitionen, etwa für die Infrastruktur. „Das wird unserem Staat in den nächsten Jahren die Möglichkeit geben, dringend notwendige Aufgaben zu erledigen“, sagte Weil. „Das ist extrem wichtig, und das ist übrigens auch das Thema gewesen, an dem letztlich die Ampel zerbrochen war.“