Krustenbraten, Ente oder Würstchen mit Kartoffelsalat: Seit Jahren kocht Gianluca Calabrese am Nikolaustag für Bedürftige. Dass es immer mehr kostenlose Weihnachtsessen werden, hat einen Grund.

„Essen ist Lebensfreude“: Das sagt der Koch Gianluca Calabrese aus Salzgitter zu seiner Aktion „Rollender Weihnachtsbraten“.

Salzgitter - Mit kostenlosem Essen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Der Koch Gianluca Calabrese aus Salzgitter versorgt auch in diesem Jahr bei der Aktion „Rollender Weihnachtsbraten“ bedürftige Menschen. „Essen ist Lebensfreude“, sagt der 48-Jährige.

Die Aktion sei für Obdachlose, Rentner, vereinsamte oder alleinstehende Menschen - aber auch für alle, die nicht in der Lage seien, sich solch ein Essen zu leisten oder zu kochen. Es sei ihm ein Bedürfnis, Hilfestellung zu geben, den Menschen Freude zu bereiten und sie wenigstens einen Tag ihre Sorgen vergessen zu lassen.

Zahl der Bedürftigen nimmt zu

Im mittlerweile siebten Jahr wollte Calabrese mit seinem Team die Marke von 1.000 Essen knacken. Im vergangenen Jahr seien es rund 700 Weihnachtsmenüs gewesen.

Daran lasse sich der steigende Bedarf ablesen, die Zahl der Bedürftigen nehme zu, erklärt der 48-Jährige. Vor allem ältere Menschen hat Calabrese im Blick. „Wenn wir einem 93-Jährigen einen Herzensmoment ermöglichen können, machen wir das einfach gern.“ Das Team hinter der Aktion wolle ein kleines Stück zur Lebensqualität der Älteren beitragen.

Krustenbraten, Ente, Rotkohl und Würstchen mit Kartoffelsalat

Am Nikolaustag sind der Koch und seine Helfer daher zunächst in einem Seniorenheim unterwegs, anschließend in Salzgitter-Lebenstedt. Etwa 300 bis 400 Essen würden in der Stadt verteilt, sagt der Koch. Zudem fahren ein paar Unterstützer auch Essen aus. Kostenlos gibt es Krustenbraten, Ente, Rotkohl und Würstchen mit Kartoffelsalat. Warme Getränke werden auch ausgeschenkt.

„Sollte jemand unbedingt etwas Vegetarisches wollen, kriegen wir das auch hin“, sagt Calabrese. Die Menschen seien jedes Mal dankbar, erzählt der Koch, der nach eigenen Angaben früher selbst mehrere Jahre in einer schwierigen Lage war und Obdachlosigkeit erlebte. Den Menschen eine Freude zu bereiten, motiviere ihn sehr. Finanziert werde die Aktion zum Großteil über Spenden.