Berlin - Nach den Festtagen werden wie jedes Jahr in Berlin im Zoo und Tierpark nicht verkaufte Weihnachtsbäume verfüttert. Die Nadelbäume seien ein Festschmaus für die Elefanten, teilten die Gärten am Donnerstag mit. Die Dickhäuter nutzten die Pflanzen auch als Rückenkratzer, Zahnstocher oder Massagebürste - so wie auch die anderen Tiere im Zoo und Tierpark.

Bei den Tannen handelt es sich um unverkaufte und unbehandelte Weihnachtsbäume. „Private Weihnachtsbaum-Spenden können wir leider nicht annehmen“, sagte Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem laut der Mitteilung.