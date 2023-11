Berlin - Die sogenannte Kanzler-Tanne ist am Samstagmorgen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin aufgestellt worden. Die 17,5 Meter hohe Fichte aus dem Eberswalder Stadtwald kam nach Anlaufschwierigkeiten in der Willy-Brandt-Straße an, sie soll am kommenden Mittwoch offiziell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben werden.

Vor der Fällung des Baumes am Freitag hatte es eine Panne gegeben. Die Zugmaschine hatte sich im aufgeweichten Boden des Waldes festgefahren und der Tieflader musste zunächst mit einem Lastwagen und einem Bagger aus dem Matsch gezogen werden.