Berlin - Die Lichter- und Winterwelt „Weihnachten im Tierpark“ ist am Freitagabend feierlich eröffnet worden. Zum fünften Mal strahlt der Tierpark Berlin in Lichtenberg in der Vorweihnachtszeit im Lichterglanz. Es gibt zahlreiche Installationen auf einem neuen Rundweg, eine kostenlose Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und einen langen, farbig illuminierten Lichttunnel. Auch die Fassade des Schloss Friedrichsfelde auf dem Tierparkgelände wird angestrahlt.

Am Eröffnungsabend kamen auch geladene Gäste. Das bekannteste Gesicht war Boxweltmeisterin Regina Halmich, die von Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem eine Jahreskarte geschenkt bekam.

Motto „Zauber der Fantasie“

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Der Zauber der Fantasie“. „Es freut mich, dass unser Tierpark auch in diesem Jahr wieder in einen Lichterzauber gehüllt wird. Es ist immer ein besonders magischer Moment, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit in das Lichtermeer an diesem besonderen Ort eintaucht und einen bezaubernden Abend im Tierpark verbringen darf“, teilte Direktor Knieriem mit.

„Weihnachten im Tierpark“ ist bis zum 12. Januar an vielen Tagen von nachmittags bis abends um 21.00 oder 22.00 Uhr geöffnet. Es gibt Essens- und Getränkestände und zusätzliche besondere Veranstaltungen wie Lesungen für Kinder und Bastelaktionen. Schlittschuhe können gemietet werden. Die Tieranlagen und Gehege sind nicht Teil des Lichterfestes.

Eintrittskarten kosten im Internet zwischen 15,50 Euro und 26,50 Euro, an der Abendkasse 28,50 Euro. Je früher gebucht wird, desto billiger sind die Karten. Für Kinder und Familien gibt es Ermäßigungen.