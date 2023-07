Hannover - Der Landesvorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) in Niedersachsen, Holger Buschmann, lehnt eine an ihn gerichtete Rücktrittsforderung ab. Nach dem Eingeständnis von Fehlern in einem umstrittenen Weideprojekt von Rindern und Pferden des Nabu hatte der CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Leer, Ulf Thiele, Buschmann zum Rücktritt aufgefordert. „Es ist schon erstaunlich, wie der CDU-Politiker Ulf Thiele diese Offenlegung nutzt und versucht, sich nun auf dem Rücken des Nabu und der Tiere zu profilieren, obwohl er von den Zuständen und Abläufen keine direkte Kenntnis hat“, teilte Buschmann am Freitag mit. Er lud Thiele ein, sich persönlich und vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.

Die von einer Tochtergesellschaft des Nabu Niedersachsen zur Landschaftspflege gehaltenen Tiere leben ganzjährig in Leer und in Weener auf der Weide und werden nicht in Stallungen untergebracht. Dabei handelt es sich laut Nabu um 90 Rinder und 45 Pferde. Der Landkreis wirft der Naturschutzorganisation Fehler bei der Haltung und Betreuung der Tiere vor. Insgesamt vier Tiere - drei Rinder und ein Pferd - mussten nach Behördenangaben wegen schwerer Verletzungen oder eines schlechten Allgemeinzustandes getötet werden.

Der Nabu hatte zugegeben, Fehler gemacht zu haben. Der Landkreis stelle die Situation aber nicht korrekt dar, erklärte Buschmann. „Während wir Fehler eingestanden haben, bekennt sich der Landkreis Leer nicht zu eigenen Fehlern und stellt erneut Falschbehauptungen auf“, so der Nabu-Vorsitzende.