Berlin (dpa/bb) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verschiebt seine für Anfang Dezember angekündigte Reise nach Istanbul. Angesichts der politischen Lage in Nahost und der emotional aufgeladenen Situation werde der Besuch dort zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, teilte die Senatskanzlei am Donnerstag mit. „Der Dialog und der Austausch mit Vertretern unserer Partnerstadt Istanbul ist mir sehr wichtig, ich habe mich aber entschieden, die Reise in die türkische Metropole zu verschieben“, so Wegner. Der Besuch in Istanbul in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation war vom 6. bis zum 9. Dezember geplant.

Wegner hatte Anfang Oktober außerdem angekündigt, im Februar nach Tel Aviv fliegen zu wollen. Berlin plant eine Partnerschaft mit der israelischen Großstadt an der Mittelmeerküste. Wie die Senatskanzlei mitteilte, ist die Reise weiterhin für das Frühjahr 2024 geplant. Die weitere Entwicklung in Nahost werde bei der Planung berücksichtigt.