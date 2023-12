Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat seine Trauer über den Tod des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble bekundet. „Er war ein großer Europäer, ein leidenschaftlicher Christdemokrat und ein großer Freund Berlins“, teilte Wegner am Mittwoch auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Mit tiefer Trauer habe er von dessen Tod erfahren. „Wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Ruhen Sie in Frieden, lieber Wolfgang Schäuble. Ich werde Ihren Rat vermissen.“

Schäuble war am Dienstagabend zu Hause im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Das teilte die Familie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. In seiner politischen Laufbahn war er Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.