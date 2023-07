Berlin/Paris - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bedauert die Verschiebung des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Deutschland. „Ich habe die Absage heute mit vollem Verständnis zur Kenntnis genommen“, sagte der CDU-Politiker am Samstag der dpa in Berlin.

Macron hatte den geplanten Staatsbesuch am Samstag wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich verschoben. In einem Telefongespräch unterrichtete er Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Situation in Frankreich und bat um die Verschiebung, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Wegner wollte Macron am Montag am Brandenburger Tor treffen. „Ich wünsche unseren französischen Freundinnen und Freunden und der gesamten französischen Republik ein zügiges Ende der Unruhen und der Gewalt“, sagte Wegner. „Der französische Präsident ist in Berlin stets herzlich willkommen. Es würde mich sehr freuen, wenn Präsident Macron seinen Staatsbesuch baldmöglichst nachholen könnte.“