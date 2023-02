Wenige Tage vor der Wahl tauschen sich die Spitzenkandidaten noch einmal aus. Umfragekönig Kai Wegner skizziert, was er in der Verkehrspolitik nicht will. Und nimmt besonders eine Partei ins Visier.

Berlin - Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kann sich aufgrund großer Unterschiede in der Verkehrspolitik keine Koalition mit den Grünen nach der Wiederholungswahl am Sonntag vorstellen. „Dass, was Frau Jarasch und die Grünen in den letzten Tagen und Wochen gesagt haben, ist mit mir nicht zu machen“, sagte der Chef der in den Umfragen führenden CDU am Dienstagabend in der Fernsehsendung „RBB24 - Ihre Wahl: der Kandidatencheck“. „Diese Verkehrspolitik will ich nicht in Berlin, sie passt nicht zu Berlin“.

Auf die Frage einer Moderatorin, ob das ein „Dementi“, also eine Absage an ein Bündnis mit den Grünen sei, sagte Wegner, diese müssten sich ziemlich bewegen. „Das werden sie nicht tun. Also kann ich mir eine Koalition mit den Grünen nach der Wahl nicht vorstellen.“ Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur ergänzte Wegner nach der Veranstaltung: „Im Kern trennen uns politisch Welten.“

Mit ihm werde es weder flächendeckend Tempo 30 in der Stadt noch eine Halbierung der Parkplätze geben, so Wegner. Er sei - im Gegensatz zu den Grünen - auch für den Weiterbau der A100 im Osten der Stadt. Zudem sei er für mehr Sicherheit im Verkehr und für den Ausbau des ÖPNV. Nötig seien pragmatische Lösungen statt Ideologie.

Die Grünen-Spitzenkandidatin und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch griff Wegner scharf an. Wenn er allen alles verspreche, sei das unredlich. „Das ist wirklich Heuchelei pur.“ Berlin sei eine verdichtete Stadt. Mehr Sicherheit im Straßenverkehr und mehr Klimaschutz seien daher nur mit weniger Autos zu bekommen, die Platz machen müssten für anderen Verkehr, etwa Fuß -oder Radverkehr.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) plädierte in der letzten großen Diskussionsrunde aller sechs Spitzenkandidaten vor der Wahl für eine Verkehrspolitik mit Augenmaß. Natürlich seien sichere Fuß- und Radwege nötig. „Aber ich möchte auch, dass Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, auch in der Innenstadt unterwegs sein können, die mehr zu transportieren haben als sich selber, die vielleicht nicht mit dem Lastenfahrrad den Wochenendeinkauf machen können.“ Nötig sei ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen. „Dazu gehört auch, dass wir nicht einfach die Hälfte der Parkplätze abschaffen können.“

Linke-Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer sagte: „Wenn wir 2040 klimaneutral werden wollen, dann können wir nicht allen erzählen, dass alles so bleibt, wie es ist. Das wird nicht funktionieren. Das ist unseriös.“ Trotzdem glaube er, dass die Herausforderungen des Klimawandels und der Verkehrswende nicht mit einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft zu bewerkstelligen seien. „Da muss man Leute überzeugen. Da muss man die Leute hinter sich bringen.“ Die Diskussion müsse also mit der ganzen Stadtgesellschaft geführt werden.

AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker sagte, Elektro-Autos würden extrem teuer. „Dann werden wir in Zukunft das Autofahren in der Stadt nur noch für Reiche ermöglichen können.“ Das sei eine fatale Entwicklung. „Berlin hat Platz für alle Verkehrsteilnehmer, es muss nur politisch vernünftig organisiert werden.“

FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja sagte: „Wir brauchen eine Verkehrspolitik, die Interessen ausgleicht und alle Verkehrsträger gleichermaßen berücksichtigt.“ Jeder müsse einfach und schnell von A nach B kommen mit dem Verkehrsträger seiner Wahl. „Wir setzen auf Angebote statt auf Verbote. „Dass man den Verkehr nebeneinander organisiert in dieser Stadt, das geht, man muss es nur wollen.“

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte die Abgeordnetenhauswahl vom September 2021 wegen zahlreicher Pannen und „schwerer systemischer Mängel“ für ungültig erklärt. Er ordnete eine komplette Wiederholung an, die nun am Sonntag stattfindet. In letzten Umfragen rangierte die CDU mit 24 bis 26 Prozent deutlich vor Grünen und SPD, wobei je nach Umfrage zuletzt mal die Grünen und mal die SPD auf Platz zwei lagen. Sollten sich diese Umfrageergebnisse am Wahlabend bestätigen, wären rechnerisch von der CDU-geführte Dreierbündnisse mit der FDP sowie SPD oder Grünen möglich. Möglich ist aber auch, dass SPD, Grüne und Linke ihre Koalition fortsetzen.

Jarasch, die erklärtermaßen eine Fortsetzung dieses Bündnisses unter grüner Führung präferiert, hält dies auch im Falle eines CDU-Wahlsieges für legitim, wenn das Wahlergebnis das ermöglichen sollte. „Ich möchte gerne die nächste Regierung anführen und dafür kämpfe ich. Ansonsten gilt: Die stärkste Kraft hat immer einen Auftrag, aber eben auch die Herausforderung, eine stabile Regierung zu schmieden“, sagte Jarasch der „Welt“ (online am Dienstag). „Das müsste die CDU erst einmal schaffen.“ Auf die Frage, ob es demokratietheoretisch legitim wäre, eine Koalition gegen einen Wahlsieger CDU zu bilden, antwortete sie: „Na klar, dafür gibt es genügend historische Beispiele.“