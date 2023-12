Berlin - Der Sicherheitstechnikhersteller Motorola Solutions hat am Montag ein neues Zentrum in Berlin zur Präsentation der eigenen Produkte eröffnet. Zu der Veranstaltung kam am Nachmittag auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Unter anderem sind dort Videolösungen für Einsatzkräfte und Polizeifahrzeuge zu sehen sowie Sicherheitstechnologie für Leitstellen, wie das Unternehmen mitteilte.