CSD in Berlin

Im vergangenen Jahr hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner den CSD eröffnet, in diesem Jahr ist das nicht vorgesehen. (Archivbild)

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird den Christopher Street Day (CSD) in der Hauptstadt in diesem Jahr voraussichtlich nicht eröffnen. Er nehme aber an der CSD-Parade teil, sagte Senatssprecherin Christine Richter.

Dazu erwarten die Organisatoren am 27. Juli rund 500.000 Menschen. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber berichtet. Der Berliner CSD gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa.

Wegner hatte den CSD im vergangenen Jahr eröffnet und dabei in Aussicht gestellt, sich für eine Bundesratsinitiative für die Aufnahme von queeren Menschen in Artikel drei des Grundgesetzes starkzumachen. Die CSD-Verantwortlichen hatten ihn zuletzt mehrfach aufgefordert, Wort zu halten und unter anderem auch verlangt, Maßnahmen gegen Hasskriminalität weiterzuentwickeln und die Finanzierung dafür zu sichern.

Keine Einigung beim Treffen von Wegner und CSD-Organisatoren

Noch am Donnerstagnachmittag gab es ein Treffen zwischen Wegner und Vertretern der CSD-Organisatoren. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen, sagte die Senatssprecherin. Aber inzwischen ist der Stand: Wegner eröffnet den CSD nicht. Von der Senatskanzlei gibt es zum Gesprächsverlauf keine weiteren Informationen.

Wegner soll dabei betont haben, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Er habe dem CSD schließlich mitgeteilt, keine Eröffnungsrede halten zu wollen, sagte Marcel Voges vom CSD-Vorstand dem „Tagesspiegel“. Auch der Verein habe sich das unter diesen Rahmenbedingungen nicht vorstellen können. „Der Regierende Bürgermeister hat uns nicht glaubhaft darstellen können, dass es entscheidende Fortschritte bezüglich unserer Forderungen gibt.“