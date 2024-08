Wegner: Frage der Kanzlerkandidatur breit in Union klären

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will verhindern, dass die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, die Kanzlerkandidatur unter sich ausmachen. „Für mich ist klar, dass die Ministerpräsidenten der Länder, dass Präsidium und Bundesvorstand mitreden sollten“, sagte Wegner dem „Spiegel“. Ihm sei wichtig, dass es ein geordnetes Verfahren gebe. „Wir werden uns nach den Landtagswahlen gemeinsam auf ein Prozedere verständigen.“

Bislang planen Merz und Söder, miteinander zu klären, wer den Vorzug bekommt. Dazu sagte Wegner: „Die Vorsitzenden von CDU und CSU haben ebenfalls ein Interesse daran, dass die Entscheidung auf breiter Basis steht, damit wir maximal geschlossen in die Bundestagswahl gehen.“ Es dürfe diesmal nicht wieder so laufen wie vor der letzten Bundestagswahl 2021, unkoordiniert und in einem offenen Machtkampf. Alle drei Kandidaten, Merz und Söder, aber auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, seien “starke Persönlichkeiten„, sagte Wegner.