„Das gab es in dieser Form noch nie“: Berlins Koalition will Milliarden in Verkehr, Krankenhäuser und Klimaanpassung investieren. Das sagt der Regierende Bürgermeister dazu.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wertet die Einigung der Koalition auf die Verteilung milliardenschwerer Gelder vom Bund als großen Erfolg. „Wir haben eine der größten Investitionsoffensiven gestartet, die Berlin je erlebt hat“, sagte er auf einer Pressekonferenz der Spitzen von CDU und SPD.

„5,2 Milliarden Euro Zukunft für unsere Stadt. Das gab es in dieser Form noch nie“, so Wegner. „Das ist ein echtes Modernisierungspaket für Berlin. Und natürlich wird das unsere Stadt und das Leben für die Berlinerinnen und Berliner spürbar zum Besseren verändern.“

Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses am späten Abend hatten sich die Spitzen von CDU und SPD auf einen Plan zur Verwendung der 5,2 Milliarden Euro verständigt, die Berlin innerhalb der nächsten zwölf Jahre aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität erhält. Geplant sind Investitionen unter anderem in die Klimaanpassung, in den U-Bahn- und Tram-Verkehr, für sozialen Wohnungsbau und Krankenhäuser.