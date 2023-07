Berlin - Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, hat die Berliner Special-Olympics-Teilnehmer im Roten Rathaus empfangen und geehrt. „Die Special Olympics World Games waren ein einzigartiges Ereignis für Berlin. Wir haben mitgefiebert, mitgelitten und gemeinsam die Erfolge gefeiert. Die Berliner Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics World Games sind Vorbilder für uns alle“, sagte der CDU-Politiker am Freitag zu den 35 Athleten, die vom 17. bis zum 25. Juni an den Weltspielen der geistig und mehrfach Beeinträchtigten teilgenommen hatten, „ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Leidenschaft zeigen uns, was mit Fleiß und Willenskraft erreicht werden kann. Berlin ist stolz auf euch!“ Anschließend trugen sich die Aktiven in das Gästebuch von Berlin ein.

Wegner hofft auf eine Sogwirkung der Spiele, die Menschen mit und ohne geistige Behinderung zum Sport motivieren soll: „Wir tragen die Verantwortung, dabei optimale Bedingungen für alle zu schaffen. Daher setzt sich der Senat dafür ein, in den Bezirken mehr inklusive Sporthallen und Sportangebote zu schaffen und ehrenamtliche Trainer für den inklusiven Sport zu gewinnen.“