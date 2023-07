Wegner: Bürgeramtstermine in 14 Tagen bis Ende des Jahres

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat zugesichert, dass Termine beim Bürgeramt schon bald innerhalb von höchstens 14 Tagen zu bekommen sind. „Wie werden das in diesem Jahr schaffen, das 14-Tages-Ziel zu erreichen“, sagte der CDU-Politiker am Samstag im Interview mit dem Deutschlandfunk. „Aber das ist für mich auch nur ein Zwischenziel, weil eigentlich möchte ich, dass die Menschen gar nicht 14 Tage auf einen Termin warten müssen, sondern dass dann, wenn sie in die Bürgerämter gehen müssen, dass sie dann auch ihre Dienstleistung bekommen.“

Dafür sei mehr Personal in den Bürgerämtern notwendig. „Wir brauchen vielleicht auch mehr Außenstellen der Bürgerämter“, sagte Wegner. „Aber vor allem brauchen wir viel mehr Digitalisierung und digitale Lösungen.“ Wenn viel mehr Angebote digital abrufbar seien, gebe es viel mehr Terminmöglichkeiten für die Menschen, die das direkte Gespräch im Bürgeramt suchen wollten. „Deswegen wollen wir auch die Digitalisierung vorantreiben.“