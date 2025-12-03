Bundeskanzler Merz trägt sich im Roten Rathaus ins Goldene Buch ein und trifft Berlins Regierenden Bürgermeister Wegner. Was beim Antrittsbesuch noch auf dem Programm steht.

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zu seinem Antrittsbesuch ins Rote Rathaus gekommen. Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner nahm ihn bereits draußen vor dem Hauptportal in Empfang.

Im Säulensaal trug sich Merz anschließend ins Goldene Buch der Stadt ein. Wegner überreichte ihm als Geschenk ein Modell des Brandenburger Tors der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) in Berlin. Merz sicherte zu, es werde einen Ehrenplatz bei ihm bekommen.

Arbeitsessen mit dem Kanzler im Säulensaal

Gleich danach setzte sich der Bundeskanzler, selbst Chef einer schwarz-roten Regierungskoalition, mit dem schwarz-roten Senat zu einem Arbeitsessen an den Tisch. Dabei sollte es auch um aktuelle Themen gehen. Was auf der Speisekarte stand, wurde offiziell nicht mitgeteilt.

Am Nachmittag ist ein Besuch in Adlershof vorgesehen. Der Ortsteil von Treptow-Köpenick ist bundesweit für seinen Technologiepark bekannt. Merz und Wegner wollen dort gemeinsam das Unternehmen Berlin Space Technologies GmbH besuchen. Auf dem Programm steht ein Rundgang mit Erläuterungen zum Satellitenbau, auf den Berlin Space Technologies spezialisiert ist.