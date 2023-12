Bremerhaven - Der Schulunterricht in Bremerhaven fällt wegen des Sturmtiefs „Zoltan“ am Freitag aus. Es werde lediglich ein Betreuungsangebot geben, teilte die Seestadt am Donnerstag mit. Eltern wurden zudem gebeten, ihre Kinder sicherheitshalber in die Schulen zu bringen und wieder abzuholen, vor allem bei Grundschulkindern.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat Sturmfluten für Elbe, Weser und Ems in Norddeutschland vorhergesagt. Der Höhepunkt könnte am Freitagvormittag erreicht werden, wie das Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Deutsche Wetterdienst rechnete gleichzeitig für den Donnerstag mit schweren Sturmböen an Land und teils orkanartigen Böen an der Küste. Auch Gewitter und Dauerregen erwartet der Wetterdienst, etwa rund um den Harz.