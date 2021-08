Wegen einer Knoblauchpizza: Taxifahrer fährt Frau an

In Mönchengladbach hat Pizza zu einem erbitterten Taxistreit geführt. (Symbolfoto)

Mönchengladbach/MZ - In Mönchengladbach ist am späten Freitagabend ein Streit zwischen einem Taxifahrer und zwei Fahrgästen komplett eskaliert. Laut Polizei wollten ein 23-Jähriger und seine 21 Jahre alte Begleiterin gegen 1.30 Uhr per Taxi nach Hause fahren. Allerdings hatten sich die beiden kurz zuvor noch Pizza gekauft, die offenbar stark nach Knoblauch roch.

Laut Mitteilung wollte der Taxifahrer das Paar zunächst gar nicht fahren, stimmte dann aber doch zu. Unterwegs überlegte es sich der 49 Jahre alte Mann jedoch anders. Er stoppte und wollte seine Fahrgäste rauswerfen. Was folgte, war laut Polizei ein Streit mit „wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen“ der sich vom Taxi auf die Straße verlagerte.

Als der Taxifahrer anschließend weiterfahren wollte, stellte sich die 21 Jahre alte Frau vor das Fahrzeug, der Mann fuhr trotzdem los und nahm die Frau auf der Motohaube mit. Nach einigen Metern stürzte sie auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Der Mann fuhr mit dem Taxi davon, wurde aber wenig später von der Polizei gestellt. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.