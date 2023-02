Altenburg - Altenburg bekommt den geplanten Klimapavillon nicht, weil das dafür vorgesehene Gelände mit Altlasten belastet ist. Bei der Begutachtung vor den Aufbauarbeiten sei auf dem brachliegenden Areal ein Ölgeruch festgestellt worden, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums mit. Um kein Risiko einzugehen, soll es im Sommer statt im Pavillon an verschiedenen anderen Orten der Stadt Veranstaltungen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geben, hieß es.

Das zuständige Landratsamt Altenburger Land teilte mit, dass davon auszugehen sei, dass die Belastung von den Unterflurtanks einer ehemaligen Tankstelle stamme. Unter Auflagen sei es jedoch möglich, den Pavillon vorübergehend aufzustellen, sagte die Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz im Landratsamt, Birgit Seiler.

Das komme für die Organisatoren aber nicht in Frage, da auch ein bepflanzter Außenbereich geplant gewesen sein, sagte ein Sprecher. „Und Garten und Ölgeruch passen einfach nicht zusammen.“ Er sieht in der neuen Situation aber auch eine Chance, in Altenburg andere Veranstaltungsformate auszuprobieren. Seit 2017 lädt der zehn Meter hohe Pavillon jeden Sommer in einer anderen Stadt in Thüringen zu Vorträgen, Workshops und Ausstellungen ein.