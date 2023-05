Magdeburg - Wolken und vereinzelte Schauer erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, lockert der Himmel zum Mittag und Nachmittag auf und der Regen klingt ab. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Nachts bleibt es gering bewölkt und regenfrei. Es tritt leichter Frost auf - bei Tiefstwerten zwischen minus einem und vier Grad.

Am Mittwoch wird es mal stark, mal wenig bewölkt. Dabei bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht zeigen sich zunächst nur wenige Wolken am Himmel, später verdichtet sich die Wolkendecke. Es kühlt auf Werte zwischen 0 und 4 Grad ab.

Am Donnerstag wird der Himmel laut DWD locker bewölkt, Regen wird nicht erwartet. Es wird mild bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht auf Freitag wechselt die Bewölkung, gegen Morgen tritt Regen auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 8 Grad.