Wechselnde Bewölkung und leichter Sprühregen in Thüringen

Erfurt - Eine wolkenreiche Wetterlage erwartet die Menschen in Thüringen am Donnerstag. Dabei startet der Tag im Bergland und Werratal zunächst neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt, gebietsweise tritt etwas Sprühregen auf. Zum Nachmittag lockert es auf und der Regen zieht ab - die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht wird es gering bewölkt bis wolkig. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 6 Grad.

Am Freitag wird es laut DWD wechselnd bewölkt, vereinzelt kommt es zu Schauern. In den Kammlagen treten Sturmböen auf. Die Temperaturen bleiben mild bei Werten zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es stark bewölkt, gelegentlich regnet es. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 8 Grad ab.