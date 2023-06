Wechselnd Sonne und Wolken in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Sonne und Wolken wechseln sich in Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, startet der Tag zunächst stark bewölkt. Ab Mittag klart es dann auf, im Süden kommt es zu viel Sonnenschein. Es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Nachts ziehen wieder einige Wolken auf, Regen wird nicht erwartet. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad ab.

Am Freitag wird es laut DWD anfangs wolkig bis stark bewölkt, im Norden Brandenburgs können örtlich ein paar Regentropfen fallen. Im Tagesverlauf ziehen die Wolken ab und es tritt zunehmend Sonnenschein auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es weitestgehend klar und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.

Der Samstag beginnt sonnig, nur wenige Quellwolken tauchen im Tagesverlauf am Himmel auf. Es wird trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht tritt nur geringe Bewölkung auf - bei Tiefstwerten zwischen 7 und 10 Grad.