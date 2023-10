Erfurt - Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Thüringen am Wochenende. Dabei bleibt es am Samstag überwiegend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der ersten Tageshälfte kommen vor allem im Westen ein paar Regentropfen herunter. Ab Nachmittag klart es im Süden auf und die Sonne blickt zeitweise durch. Im Tiefland kommt es zu starken Böen, im Bergland treten stürmische Böen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht wird es zunehmend bedeckt. In der zweiten Nachthälfte regnet es entlang der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt leicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Am Sonntag bleibt es zunächst bedeckt. Vom Südharz bis ins Altenburger Land wird leichter Regen erwartet, der bis zum Mittag weitgehend abklingt. Nachmittags lockert es dann auf - bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht zum Montag wird es laut DWD weiterhin bewölkt und meist trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 7 und 10 Grad ab.