Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende mit Schnee, Regen und stürmischen Winden ziemlich turbulent.

Wechselhaftes Winterwetter in Sachsen-Anhalt

Mit Schnee, Wolken und gelegentlich auch Sonne zeigt sich der Winter am Wochenende in Sachsen-Anhalt wechselhaft. Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet. (Symbolbild)

Magdeburg - Mit einem Mix aus Wolken, Schnee, Sturm und auch Sonnenschein geht es beim Winterwetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende wechselhaft zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, wird es bei null bis drei Grad bewölkt und gelegentlich gehen Schnee- oder Schneeregenschauer nieder. Im Harz werden Temperaturen zwischen minus zwei und null Grad erwartet - inklusive schweren Sturmböen auf dem Brocken.

Bei Temperaturen von maximal null bis drei Grad, vielen Wolken und etwas Sonne wird der Samstag der Vorhersage zufolge meist niederschlagsfrei. Am Sonntagvormittag fällt verbreitet Schnee, der später in Regen übergeht. Die Temperaturen steigen auf bis zu sechs Grad. Auf dem Brocken wird es wieder stürmisch.