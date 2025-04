Die Woche startet in Niedersachsen und Bremen mit Wolken und Schauern. Später am Tag soll es freundlicher werden.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Niedersachsen

Der Tag startet wolkig in Niedersachsen. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen fängt die Woche zunächst ohne Sonnenschein an. Es ist wolkenreich und gibt ostwärts durchziehende Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nachmittags und abends wird es dann aber zunehmend freundlich und trocken und die Wolken lösen sich auf. Die Temperaturen steigen maximal auf 13 Grad auf Spiekeroog, 18 Grad in Bremen und bis 21 Grad im Raum Göttingen. Im Nordteil weht ein mäßiger Südwest- bis Westwind.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es trocken. Lockere Wolkenfelder und klare Abschnitte wechseln sich ab, so der DWD. Die Temperaturen liegen bei 11 bis 7 Grad.

Am Dienstag bleibt es erst überwiegend freundlich, im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung laut DWD aber zu. Abends gibt es zwischen Ems und Weserbergland aufkommende gewittrige Schauer. Die Höchstwerte liegen um 17 Grad auf den Inseln, sonst 21 bis 24 Grad.