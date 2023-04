Erfurt - Wechselhaftes Wetter erwartet die Thüringer zum Osterwochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Karfreitag mit einem Mix aus Sonne und bewölktem Himmel. Dabei bleibt es weitestgehend trocken, in der Rhön regnet es leicht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zehn und zwölf Grad. Nachts verdichten sich die Wolken, gebietsweise regnet es. Es kühlt sich auf Temperaturen zwischen einem und fünf Grad ab.

Am Samstag halten sich die Wolken nach Einschätzung der Wetterexperten hartnäckig am Himmel, es treten lokale Schauer auf. In den Kammlagen kommt es zu Schnee und Schneeregen. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad. In der Nacht bleibt es wolkenreich, örtlich tritt Nebel auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen einem und fünf Grad.

Der Ostersonntag wird voraussichtlich zunächst bewölkt, im Laufe des Tages lockert es ein wenig auf. Die Temperaturen liegen zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht auf Montag werden laut Vorhersage lockere Wolkenfelder erwartet, es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen null und vier Grad.