Berlin/Potsdam - Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag mit vielen Wolken und gebietsweise auch mit Regen. Am Nachmittag lockert es dann auf und der Regen zieht größtenteils ab. Örtlich treten Windböen auf - bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht ziehen wieder dichte Wolken auf, besonders in Brandenburg kommt es zu lokalen Schauern. Es kühlt auf Werte zwischen acht und zehn Grad ab.

Der Dienstag beginnt wieder bewölkt, ab Mittag wird laut DWD schauerartiger Regen erwartet. Dabei kommt es zu Windböen und vereinzelten Sturmböen. Gegen Abend zieht der Regen dann ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es wechselnd bewölkt und es treten örtliche Regen- und Graupelschauer auf. Im Verlauf der Nacht klingt der Wind ab - bei Temperaturen um die null Grad.

Am Mittwoch wird es laut Vorhersage weiterhin wechselhaft. Gebietsweise kommt es zu Schneeregen und Graupelschauern - bei Höchstwerten zwischen sechs und acht Grad. Nachts sind nur ein paar Wolken am Himmel zu sehen, es bleibt trocken. Es kühlt auf Werte zwischen minus 1 und minus 3 Grad ab.