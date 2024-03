Wechselhaftes Wetter in Sachsen erwartet

Dresden - Mit wechselhaftem Wetter müssen die Menschen in Sachsen am Freitag rechnen. Es gibt viele Wolken und zeitweise Regenschauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte. Die Temperaturen bleiben mild bei maximal 19 Grad, im Bergland bis zu 15 Grad. Es weht ein teils böiger Wind.

Wer am Wochenende auf trockenes Wetter für Ausflüge hofft, muss sich noch bis zum Sonntag gedulden, denn auch am Samstag soll es wiederholt Schauer geben. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag voraussichtlich bei bis zu 15 Grad, im Bergland bis zu 10 Grad. Es weht ein teils frischer und stark böiger Wind. Der Sonntag wird wolkig und trocken bei bis zu zwölf Grad, im Bergland bis zu neun Grad.