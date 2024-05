Wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Ein wechselhafter Dienstag erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Am Himmel gibt es viele Wolken und es regnet zeitweise, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad, im Harz maximal 17 Grad.

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis acht Grad.

Auch der Mittwoch wird voraussichtlich stark bewölkt und zeitweise regnerisch, mit örtlichen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 22 Grad, im Harz bis zu 17 Grad.