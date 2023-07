Berlin/Potsdam - Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei können besonders am Vormittag Gewitter auftreten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach wechseln sich heitere Abschnitte mit einer dichten Wolkendecke ab. Zeitweise ziehen Schauer auf, die gegen Abend wieder abklingen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wolkig und weitestgehend regenfrei. In der zweiten Nachthälfte verdichten sich von Westen die Wolken, gegen Morgen regnet es in der Prignitz etwas. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad ab.

Am Freitag sind nach einem teils noch heiterem Start verbreitet Wolken am Himmel zu sehen. Ab dem Mittag treten gebietsweise Schauer und ab dem Nachmittag einzelne Gewitter auf, eng begrenzt kann es auch zu Starkregen und einzelnen Sturmböen kommen. Am Abend lässt der Regen nach - bei Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad. Nachts lockert es auf und es bleibt trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.