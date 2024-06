Wechselhaftes Wetter am Donnerstag: Freundlicher am Freitag

Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet wechselhaftes Wetter am Donnerstag. Gelegentlich werde die Sonne zwischen den Wolken hervorscheinen, gegen Mittag und Nachmittag sei vereinzelt auch mit Regenschauern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Gegen Abend würden die Wolken abziehen. Die erwartete Höchsttemperatur liegt den Tag über bei 19 Grad und in der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf bis zu sechs Grad. Die Nacht bleibe niederschlagsfrei.

Für Freitag rechnet der DWD mit etwas mehr Wärme bei einer Höchsttemperatur von 22 Grad. Zudem bleibt es überwiegend trocken, nur vereinzelt gibt es Regen.