Wechselhaftes und regnerisches Wetter in Thüringen

Erfurt - Gebietsweise Regen und viele Wolken erwarten die Thüringer. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, bleibt der Himmel den Tag über weitestgehend bedeckt. Dabei kommt es zu lokalen Schauern. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zu Freitag lässt der Regen nach und es lockert ein wenig auf. Es kühlt auf Werte zwischen zwei und vier Grad ab.

Am Freitag verdichten sich wieder die Wolken und es wird vor allem im Osten regnerisch. In den höheren Lagen kommt es laut Vorhersage zu Schneefällen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad. Nachts regnet es immer wieder und in den Höhenlagen schneit es. Es werden Tiefstwerte zwischen null und zwei Grad erwartet.