Magdeburg - Ein wechselhaftes Aprilwetter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, beginnt der Tag bewölkt und mit einzelnen Schauern. In der ersten Tageshälfte treten zudem kurze Gewitter auf, teilweise kommt es zu Windböen und stürmischen Böen auf dem Brocken. Ab dem Nachmittag lockert es dann auf und gegen Abend lässt auch der Wind nach. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Nachts klart der Himmel auf und es wird kein Regen erwartet. Es kühlt auf Werte zwischen null und drei Grad ab.

Am Mittwoch ziehen dichte Wolken auf und es regnet zeitweise. Dabei kommt es zu einzelnen Windböen, auf dem Brocken stürmt es. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht zieht der Regen ab und es lockert ein wenig auf - bei Tiefstwerten zwischen 2 und 5 Grad.

Der Donnerstag startet bewölkt und zunächst trocken, zum Nachmittag treten vereinzelte Schauer auf. Es werden Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad erwartet. In der Nacht auf Freitag ist es laut DWD nur gering bewölkt und regenfrei. In Bodennähe tritt Frost auf - bei Temperaturen zwischen einem und drei Grad.